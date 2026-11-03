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Bakan Işıkhan'dan gençlere güzel haber: Yüzde 50 artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aktif işgücü programlarında dijital ve yeşil dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alanlara yüzde 50'ye kadar artırımlı cep harçlığı ödeneceğini açıkladı. Yeni düzenleme 2027 yılında uygulanmaya başlayacak.

Bakan Işıkhan'dan gençlere güzel haber: Yüzde 50 artacak
Cansu Çamcı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aktif İşgücü Uyum Programı kapsamında katılımcılara sağlanan cep harçlıklarının artırılacağını duyurdu.

"YÜZDE 50 ARTTIRACAĞIZ"

Bakan Işıkhan, "Aktif İşgücü Programlarımızda dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapay zeka, geleceğin meslekleri ve meslek lisesi mezunlarının kendi alanında çalışması durumunda, cep harçlıklarına yüzde 50'ye kadar artırımlı ödeme imkanı getiriyoruz. 2027 yılından itibaren uygulanacak bu düzenlemenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yeni düzenleme kapsamında günlük cep harçlığı ödemesi 1.620 TL'ye kadar yükselecek. Programa tam katılım sağlanması halinde ise toplam ödeme 42 bin 113 TL'ye ulaşacak.

Bakan Işıkhan dan gençlere güzel haber: Yüzde 50 artacak 1

'GÜÇ PROGRAMI'NA 472,3 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRDIK'

Gençler için en büyük hedeflerinin, eğitimden iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak ve ilk iş deneyimlerine erişimlerini artırmak olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Bu nedenle üç yılda 3 milyondan fazla gencimize ulaşmayı hedeflediğimiz 'Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı’na toplam 472,3 milyar lira kaynak ayırdık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; mesleki eğitimden staja, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerden ilk işe uzanan beş programı GÜÇ çatısı altında bir araya getirdik. Birinci program, 2026 yılı itibarıyla İŞKUR'a devredilen 'Ulusal Staj Programı'dır. Staj ile gençlerimizi, çalışma hayatıyla erken tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda kamu ve özel sektörde 144 bin öğrencimize staj imkanı sağladık. Üç yıl sonunda 800 bin öğrencimize staj kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz. İkinci program, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimize yönelik özel iş gücü uyum programımızdır. Bugüne kadar İşgücü Uyum Programlarından; 61 bin 616 NEET gencimiz yararlandı. Önümüzdeki üç yılda 450 bin gencimizi de eğitim ve istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Üçüncü program, devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizin çalışma alışkanlığını, disiplinini güçlendiren ve becerilerini geliştiren İŞKUR Gençlik Programı'dır. Bu kapsamda, iki eğitim öğretim yılında toplam 250 bin öğrencimize kontenjan sağladık. 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrencimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Dördüncü program, meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerimizin iş hayatına geçişini destekleyen ve onları kendi mesleklerine yönlendirmeyi amaçlayan Geleceğim Meslekte Programı'dır. Bugüne kadar 191 bin 145 öğrencimize bireysel danışmanlık hizmeti sunduk; üç yılda 750 bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Beşinci ve son program ise; özel sektör iş birliğiyle hazırladığımız İşe İlk Adım Programı'dır. Bu programda, ilk kez sigortalı olacak olan 18-25 yaş arasındaki gençlerin ilk kez iş deneyimine kavuşmasını, ücret ve sigorta primi desteğiyle kolaylaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan dan gençlere güzel haber: Yüzde 50 artacak 2

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Anahtar Kelimeler:
meslek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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