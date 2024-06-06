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Bakan Işıkhan'dan ILO mesaisi: Mevkidaşlarıyla görüştü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 16:25
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Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cezayirli ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü. Bakan Işıkhan mevkidaşlarıyla istişarelerde bulundu.

Bakan Işıkhan'dan ILO mesaisi: Mevkidaşlarıyla görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fayçal Bentaleb ve Mısır Çalışma Bakanı Hassan Mohamed Hassan Shehata ile ayrı ayrı görüştü.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için Cenevre'de bulunan Bakan Işıkhan, temaslarına devam ediyor.

İlk olarak Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bentaleb ile bir araya gelen Işıkhan, Cezayirli mevkidaşı ile işbirliği alanlarına yönelik istişarelerde bulundu.

Ardından Mısır Çalışma Bakanı Shehata ile ikili görüşme gerçekleştiren Işıkhan, iki ülke bakanlıkları arasında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarındaki işbirliği fırsatlarını ele aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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