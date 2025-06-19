Bakan Işıkhan'dan işverenlere duyuru: '132 bin liralık zaruri gider verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından kamu-özel sektör iş birliği ile işgücünü yetiştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Işıkhan, bu çerçevede işverenlere kurs desteğinde bulunduklarını dile getirdi. Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:



"Kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandığımız nitelikli işgücümüzü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyoruz. İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132 bin 628 lira zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. İşverenlerimizi bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara destek vermeye, ihtiyaç duydukları alanda nitelikli personel yetiştirmeye davet ediyoruz"



İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır