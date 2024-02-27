FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı açıklaması: Çifte standartlara son verecek dönüşümler gerçekleştiriyoruz

Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı açıklaması: Çifte standartlara son verecek dönüşümler gerçekleştiriyoruz

27.02.2024 17:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kadın istihdamına ilişkin olarak, "Çifte standartlara son verecek dönüşümler gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı açıklaması: Çifte standartlara son verecek dönüşümler gerçekleştiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kadınları, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş-aile uyumu gibi başlıca çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye, onların toplumda ve ekonomide daha etkin roller almalarına büyük önem veriyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında Kadın Paneli"ne katıldı.

Kadınların karar alma mekanizmalarından çalışma hayatına, sanattan spora varıncaya kadar toplumsal hayatın hemen her alanındaki başarılarını çok kıymetli bulduklarını belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Geçmişte vesayetçi zihniyetin, insan onurunu ayaklar altına alan uygulamalarından en fazla zararı kadınlar gördü. Yarın, Cumhuriyet tarihimizin en karanlık dönemi 28 Şubat'ın yıl dönümü. 28 Şubat sadece bir hak ihlali değil, bizi biz yapan değerlere de yapılmış bir ihanettir. Siyasi ve toplumsal tarihimizin utanç ve kara lekelerinden bir tanesidir. İnsanların inançlarından dolayı zulme, zorbalığa uğradığı o dönemlerin merkezinde de yine kadınlar olmuştur. Kızlarımız okul kapılarından çevrilerek en temel hakları olan, eğitim, çalışma ve inancını özgürce yaşama haklarından mahrum edilmişlerdir."

"ÇİFTE STANDARTLARA SON VERECEK DÖNÜŞÜMLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bir taraftan çalışma hayatının yapısal sorunlarını çözüp, diğer yandan kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayacak alanların çoğaltılması için gayret ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların özellikle karar ve inisiyatif alma mekanizmalarındaki konumlarını iyileştirecek, çalışma hayatında çifte standartlara son verecek dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Bu anlayışla kadınları, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş-aile uyumu gibi başlıca çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye, onların toplumda ve ekonomide daha etkin roller almalarına büyük önem veriyoruz."

Işıkhan, temel hedeflerinin kadın istihdamında istenilen ivmeyi yakalamak, iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını en yüksek seviyeye çıkarabilmek olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şunları kaydetti:

"9 Şubat'ta, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde kadın istihdamı alanında yeni bir projenin duyurusunu yaptık. 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları' sloganıyla 'İş Pozitif' ismini verdiğimiz projeyi hayata geçirdik. Proje kapsamında, 10 bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, 'İş-Pozitif' adı altında bir bilgi sistemi kurduk. İnşallah bu proje, bir seferberlik halini alarak yeni yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapma yolunda atacağımız büyük bir adıma dönüşecektir."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta beklenenden fazla azaldıABD'de dayanıklı mal siparişleri ocakta beklenenden fazla azaldı
Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbirBorsa İstanbul’da üç hisseye tedbir
Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL! Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL!
Anahtar Kelimeler:
istihdam kadın vedat ışıkhan kimdir
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da da hissedildi! Merkez üssü: Çanakkale

İstanbul'da da hissedildi! Merkez üssü: Çanakkale

Serdar Ali Çelikler'in olay yaratan sözleri sonrası RTÜK devreye girdi!

Serdar Ali Çelikler'in olay yaratan sözleri sonrası RTÜK devreye girdi!

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL!

Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL!

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

Meclis’in tatil öncesi son mesaisi emekli bayram ikramiyesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.