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Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme açıklaması: 'En sağlam teminat olduğumuzu...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Hazırlık Toplantısı”nda konuştu. Bakan Işıkhan yapılan düzenlemelerden ve yeniliklerden bahsetti ve sendikalaşma oranları hakkında değerlendirmede bulundu.

Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme açıklaması: 'En sağlam teminat olduğumuzu...'
Ezgi Sivritepe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Hazırlık Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, iş hayatı ile ilgili düzenlemelere değinirken aynı zamanda kamu toplu sözleşmeleri hakkında da konuştu.

Bakan Işıkhan dan toplu sözleşme açıklaması: En sağlam teminat olduğumuzu... 1

Bakan Işıkhan'ın konuşmasında önce çıkanlar şu şekilde:

"2025 yılının sendikalaşma oranlarına baktığımızda sendika üyesi olabilecek kamu görevli sayısı 3 milyona; toplam sendikalı kamu görevli sayısı ise 2,3 milyona ulaşmıştır. Kamu görevlileri sendikalarımız çalışanlarını yaşam koşullarını en iyi seviyeye getirmek için toplu sözleşmeler ve çeşitli diyaloglar ile yerine getiriyor. Bakanlık olarak biz de bu ortamı sağlama gayreti içindeyiz.

Sendikalarımızın katılımı ile birlikte çok taraflı katılım anlayışı ile birçok konuda ilerlemelere hep birlikte şahit olmaktayız. Kamu çalışanlarımız için gelecekte yapacağımız hizmetlerin en sağlam teminat olduğumuzu tekrar etmek isterim.

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerini hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Önümüzde bizleri bekleyen yoğun bir çalışma var. Geçen sene olduğu gibi tüm toplantılara sendika başkanlarımız ile birlikte olacağım. "

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