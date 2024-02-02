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Bakan Işıkhan duyurdu: 13 ilaç daha geri ödeme listesinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.02.2024 10:19 | Son Güncelleme:
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13 ilaç daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bedeli ödenecek ilaçlar listesine alındı.

Bakan Işıkhan duyurdu: 13 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 13 ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.

SGK'DAN AÇIKLAMA

SGK'nın sitesinde yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine istinaden Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.


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