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Bakan Işıkhan duyurdu! 44 ilaç ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine’ alındı

27.10.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine’ alındı” dedi.

Bakan Işıkhan duyurdu! 44 ilaç ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine’ alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SGK tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere 44 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirtti.

44 İLAÇ BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNE ALINDI

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine’ alındı. Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8375’e çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

Buna göre listede 9 adet kanser ilacı, 2 adet diyabet ilacı, 4 adet alerjik rinit ve astım ilacı, 3 adet sindirim sistemi aracı, 1 adet metabolik hastalık ilacı, 1 adet hipertansiyon ilacı, 1 adet multiple skleroz ilacı ve 6 adet de kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Canlı Borsa


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ilaç

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