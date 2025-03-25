Bakan Işıkhan duyurdu: 5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 5’i kanser ilacı olmak üzere toplam 16 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ayrıca aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaç sayısı artırılırken, birçok ilacın rapor süresi uzatıldı.

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında dirençli multipl miyelom, prostat ve cilt kanseri, ileri evre kronik böbrek yetmezliği, genetik periferik nörolojik bozukluk, çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan ilaçlar yer alıyor. Eklenen 16 ilacın 8’inin yerli üretim olduğu belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte:

Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaç sayısı artırıldı.

Aile hekimi ve iç hastalıkları uzmanlarının rapor düzenleyebileceği ilaç kapsamı genişletildi.

Bazı ilaçların rapor süresi uzatıldı.

Kardiyolojik, dermatolojik ve göz hastalıkları ile diyabet, hipertansiyon, major depresyon gibi yaygın hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara erişim kolaylaştırıldı. Ayrıca çölyak hastalığında kullanılan ürünlere de erişim kapsamı genişletildi.

Bakan Işıkhan, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.