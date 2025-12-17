FİNANS

Bakan Işıkhan duyurdu: '72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 72 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle romatolojik, diyabet, kanser ve MS tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme listesine eklendiği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 72 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Açıklamaya göre geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı ve 2 MS ilacı bulunuyor.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

