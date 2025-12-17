Bakan Işıkhan duyurdu: '72 ilaç daha geri ödeme listesine alındı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 72 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Açıklamaya göre geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı ve 2 MS ilacı bulunuyor.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" açıklamasında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz. 💊



Bu kapsamda;

✔️ 9 adet romatolojik ilaç,

✔️ 9 adet diyabet ilacı,

✔️ 3 adet kanser ilacı,

✔️ 2 adet MS ilacı;



