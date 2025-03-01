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Bakan Işıkhan duyurdu! Çalışan anneye verilen desteğin miktarı artırıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.03.2025 13:11
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında verilen desteklerin miktarının artırıldığını duyurdu. Buna göre; çalışan annelere verilen çok bakım desteği 3 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı.

Bakan Işıkhan duyurdu! Çalışan anneye verilen desteğin miktarı artırıldı

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) projesi kapsamında verilen desteklerin miktarı artırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabı üzerinden konu ile ilgili bilgileri paylaştı.

Bakan Işıkhan, kadın çalışanların istihdamını artırmak için sağlanan desteklerin artırıldığını belirtti. Buna göre; ‘Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi’ (KİPAP) kapsamında kadın çalışanların iş hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla işverene sağlanan ücret, prim ve vergi desteği 25 bin liradan 32 bin liraya çıkarıldı.

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7 BİN 500 LİRA OLDU

Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalmasını sağlamak adına verilen çocuk bakım desteği de 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi.

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81 İLDE GEÇERLİ OLACAK!

Bakan Işıkhan başlangıçta 25 ilde uygulanan KİPAP'ın artık Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olduğunu da duyurdu.
KİPAP’ın sektörel olarak kapsamı da genişletildi. Geçmişte sadece imalat sektörünü kapsayan uygulamaya artık sağlık, bilgi ve iletişim sektörleri de dahil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kadın
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