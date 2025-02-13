Bakan Işıkhan duyurdu! İş gücüne katılımda hibe ve destek ödemeleri artırıldı

Engelli veya eski hükümlü vatandaşların çalışma hayatına katılması için hibe ve destekle ödemeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan hibe ve destek ödemelerinin miktarının artırıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe ve desteklerimizi yükseltiyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın duyurusuna göre yapılan hibe ve destek ödemeleri şu şekilde artırıldı:



Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe desteği 400 bin TL’den 580 bin TL

Eski hükümlü vatandaşlara hibe destekleri 300 bin TL’den 435 bin TL

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:



"İstihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe ve desteklerimizi yükseltiyoruz.

⚙️Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 500 bin TL’den 720 bin TL’ye,

✅Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 400 bin TL’den 580 bin TL’ye,

✅Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 300 bin TL’den 435 bin TL’ye yükseltiyoruz"