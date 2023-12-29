FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Işıkhan duyurmuştu! Çalışan emeklilerin beklediği gün geldi: Bugün hesaplara yatıyor

Bakan Işıkhan duyurmuştu! Çalışan emeklilerin beklediği gün geldi: Bugün hesaplara yatıyor

29.12.2023 08:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışan emeklilerin merakla beklediği ikramiyeler bugün hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır” açıklamasını yapmıştı.

Bakan Işıkhan duyurmuştu! Çalışan emeklilerin beklediği gün geldi: Bugün hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe giren ‘çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye’ düzenlemesi çerçevesinde ödemelerin 29 Aralık Cuma günü yapılacağını belirtmişti.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

TEK SEFERLİK VERİLECEK

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Destek ödemesi tek seferlik verilecek. Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi duyurdu!Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi duyurdu!
"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiye
En Çok Okunan Haberler
AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Konutta yeni uygulama resmen başladı!

Konutta yeni uygulama resmen başladı!

Cüneyt Özdemir canlı yayında ekibine yaptığı zammı açıkladı!

Cüneyt Özdemir canlı yayında ekibine yaptığı zammı açıkladı!

Bakan Işıkhan duyurdu! Çalışan emeklilere 5 bin TL için tarih verdi

Bakan Işıkhan duyurdu! Çalışan emeklilere 5 bin TL için tarih verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.