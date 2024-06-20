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Bakan Işıkhan 'Her ilde uyguluyoruz' diyerek duyurdu: 'Kayıtlı istihdamı destekliyoruz'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 11:04
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtdışı istihdamla mücadele için yaptıkları çalışmalara değindi. Bakan Işıkhan, çalışmaların 81 ilde uygulandığını söyledi.

Bakan Işıkhan 'Her ilde uyguluyoruz' diyerek duyurdu: 'Kayıtlı istihdamı destekliyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında uyguladığımız temel politikalarımızdan olan rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarımızı her ilimizde uygulamaya devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayata geçirdiğimiz plan, program ve stratejilerle sosyal güvenlik bilincini artırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyetlerini tüm kesimlerle paylaşıyoruz." ifadesini kullandı. Işıkhan şunları kaydetti:

"2023 yılında bu amaçlarla; 3.153 faaliyet gerçekleştirdik. 1.424 kurum ve kuruluş koordinasyonu sağladık. 1.510.950 bilgilendirici ve eğitici materyal dağıttık."

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Express


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Anahtar Kelimeler:
istihdam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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