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Bakan Işıkhan İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirme oranlarını açıkladı!

08.04.2025 11:44
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-Mart aylarında toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 532 bin 192 açık iş, işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik" dedi.

Bakan Işıkhan İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirme oranlarını açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalara devam ettiklerini belirtti.
vedat
Bakan Işıkhan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ocak-Mart aylarında toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda işgücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

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DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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