Bakan Işıkhan: Ocak-ağustos ayları arasında 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye İş Kurumu aracılığıyla istihdam destekleyici uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ocak-ağustos ayları arasında; 947 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2,2 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1,6 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasasının güncel ihtiyaçlarını tespit ederek istihdamımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır