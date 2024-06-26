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Bakan Işıkhan 'refah payı' yok dedi ama... Emeklileri umutlandıracak değerlendirme! 'Cumhurbaşkanı' detayı dikkat çekti: "Kök maaşa ciddi bir artış yapılabilir"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.06.2024 15:03
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Milyonlarca SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin gözü temmuz zamlarındayken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zamma ve emeklilere refah payına kapıları kapattı. Bakan Işıkhan açıklamaları sonrası emeklilerin de zam hesabı değişti. En düşük emekli maaşı ne kadar olur, refah payı olmasa da kök maaşlara düzenleme gelir mi? Uzman isim Mynet'e değerlendirdi.

Bakan Işıkhan 'refah payı' yok dedi ama... Emeklileri umutlandıracak değerlendirme! 'Cumhurbaşkanı' detayı dikkat çekti: "Kök maaşa ciddi bir artış yapılabilir"

***MYNET ÖZEL / DENİZ IŞIK BALKAN

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından emeklilerin de zam maratonu başlayacak. Gözler 3 Temmuz'a çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'refah payı' yok açıklaması beklenen maaş tablosunu değiştirken ekonomist Muhammet Bayram'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de çalışma olmamasına rağmen refah payı artışı yaptığının altını çizdi. En düşük emekli maaşı için rakam veren Bayram, "Kök maaşa ciddi bir artış yapılabilir" dedi.

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BAKAN IŞIKHAN HEM ASGARİ ÜCRETLİYE HEM DE EMEKLİYE KAPILARI KAPATTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net konuştu. Asgari ücrete ara zam olmayacağını komisyonun Aralık ayında bir araya geleceğini söyledi. Emekli maaşı zammı hakkında konuşan Işıkhan, refah payının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

SON DAKİKA: Emekliye refah payı, asgari ücretliye ara zam yok! Bakan Işıkhan 3 Temmuz öncesi noktayı koydu SON DAKİKA: Emekliye refah payı, asgari ücretliye ara zam yok! Bakan Işıkhan 3 Temmuz öncesi noktayı koydu

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ZAM HESABINDA SON VİRAJ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. 3 Temmuz'da enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 25-26, memur emeklilerinin ise yüzde 20 civarında zamma hak kazanmış olacak. Emekliler, zam oranlarına refah payı da eklenmesini talep ediyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYI

Ekonomist Muhammet Bayram, Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ardından, "Önceki dönemlerde de herhangi bir çalışma olmamasına rağmen sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle birlikte refah payı artışları yapıldı. Ben bu dönemde refah payı artışı yapılabileceğini düşünüyorum. Yüzde 25 artış kısmi olarak kalacaktır." diye konuştu.

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"REFAH PAYIYLA YÜZDE 30'A TAMAMLANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"SSK, Bağkur emeklilerinin hak etmiş olduğu oran yüzde 25-26 iken, haziran ayı enflasyon farkı henüz açıklanmadı. Bunun yüzde 30'a tamamlanabileceği; memur emeklisinin de alacağı zam farkı yüzde 20'lerdeyken bunun da SSK, Bağkur emeklisinin zam oranına tamamlanacağını düşünüyorum.Bunun tabii bütçeye getireceği finansman maliyeti olacaktır. Ama bununla beraber emeklilerin de geçimi için burada ekstra refah payı yapma gereği hasıl olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanı her zaman emeklinin, emekçinin, çalışanın yanında olmuştur.
Enflasyon artışlarına refah payı ilavesi yapılmıştır.

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ÖNCEKİ DÖNEM DE REFAH PAYI ARTIŞI YAPILMIŞTI

Bir önceki dönemde enflasyon farkı yüzde 37.57'ydi. Asgari ücretliye de SSK'lıya da Bağkur ve memur emeklisine yüzde 49.25'lik artış yapıldı. Hatta SSK, Bağkur emeklisi memur emeklisinden 5 puan daha düşük oranda zam alacaktı ama onlar da SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi eşitlendi.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANINDA TOPLU SÖZLEŞME AYRINTISI

Bu dönemde de memur emeklisinin alacağı tutar düşük kalacak. Memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisine göre 5 puan daha az zam oranı almış olacak. Toplu sözleşmeden kaynaklı bir fark söz konusu. Ocakta yüzde 15'ti toplu sözleşme zammı, temmuzda ise yüzde 10.

Refah payı artışıyla emeklilerin alım gücü artırılmış olur.

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KÖK MAAŞA DÜZENLEME GELİR Mİ?

Kök maaşlar şu anda 7500 TL'den 10 bin TL'ye tamamlandı. 10 bin TL'ye yükseltildiğinde bu rakam düşük kalmıştı. Kök maaşa ciddi bir artış yapılacağını düşünüyorum.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

10 bin TL'lik en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesini bekliyorum. Asgari ücret artırılmadığında en düşük emekli maaşı ve asgari ücret arasında da bu makas farkı da kapanmış olacaktır diyebiliriz."


Express


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Anahtar Kelimeler:
Ekonomist emekli zammı refah payı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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