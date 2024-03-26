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Bakan Işıkhan SGK'ya en borçlu 5 belediyeyi açıkladı: "Tamamı CHP'li belediyeler"

26.03.2024 15:14
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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin CHP belediyeleri olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan SGK'ya en borçlu 5 belediyeyi açıkladı: "Tamamı CHP'li belediyeler"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin CHP belediyeleri olduğunu belirterek, " Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, Keçiören AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu söyleyen Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en borçlu belediyenin. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir" şeklinde konuştu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, bu borçların, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken işçilerinin sigorta prim borçları olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHPli belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine" açıklamasını yaptı.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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sgk belediye çalışma ve sosyal güvenlik bakanı prim borcu
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