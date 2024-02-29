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Bakan Kacır 4 rotayı işaret etti: 'Kalkınma yolculuğu devam ediyor'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.02.2024 15:33
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün açıklanan 2023 büyüme rakamlarını yorumladı. Kacır, kişi başına düşen milli gelirin arttığına dikkat çekerek, "Kalkınma yolculuğu devam ediyor" dedi.

Bakan Kacır 4 rotayı işaret etti: 'Kalkınma yolculuğu devam ediyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "13 bin 110 dolar kişi başı milli gelir, 1 trilyon 118 milyar dolar milli gelir ile Türkiye'miz yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2023 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğüne dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"2023'te ülkemizdeki yatırımlar yüzde 8,9 arttı, ekonomimiz yüzde 4,5 büyüdü. 13 bin 110 dolar kişi başı milli gelir, 1 trilyon 118 milyar dolar milli gelir ile Türkiye'miz yatırım, istihdam, üretim, ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna devam ediyor."

Anlık Borsa


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Anahtar Kelimeler:
büyüme kalkınma sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır
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