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Bakan Kacır açıkladı: Girişimcilere güçlü destek

02.04.2025 10:37
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’in 'İstihdamı Koruma Destek Programı'nda, işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz desteğe; 20 bin 354 işletmenin yaklaşık 530 bin istihdamı koruma taahhüdüyle başvuru yaptığını açıkladı.

Bakan Kacır açıkladı: Girişimcilere güçlü destek

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Emek yoğun çalışan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini korumak için hayata geçirdiğimiz KOSGEB’in 'İstihdamı Koruma Destek Programı'nda, işletmelerde çalışan kişi başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz desteğe 20 bin 354 işletme yaklaşık 530 bin istihdamı koruma taahhüdüyle başvuru yaptı. Ekonomimizin lokomotifi KOBİ’lerimizi desteklemeye, girişimcilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır
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