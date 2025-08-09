FİNANS

Bakan Kacır açıkladı! Market Fiyatı uygulaması ile binlerce ürün karşılaştırılacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan 'Market Fiyatı' uygulamasının Google Play ve App Store'dan indirilebileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, "Farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store’da" dedi.

EN YAKIN MARKETLERİN FİYATLARINI GÖREBİLECEKLER!

Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Market Fiyatı’ isimli yeni mobil uygulamayla vatandaşların konumlarına en yakın marketlerin fiyatlarını görebileceğini ve telefonlarının kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store’da. Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

