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Bakan Kacır'dan seçim sonrası ilk açıklama! "Ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz"

01.04.2024 13:11
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan 31 Mart yerel seçimleri sonrası açıklama geldi. Kacır ekonomi vurgusu yaptığı açıklamasında, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kacır'dan seçim sonrası ilk açıklama! "Ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz"

31 Mart yerel seçimleri sona erdi, CHP Türkiye genelinde birinci parti oldu, bazı belediyeler el değiştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçim sonuçlarının millet için hayırlı olmasını dileyen Kacır, şunları kaydetti:

"Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi ve katma değerli üretimle büyüme adına daha güçlü adımlar atacağız. Reformlarla, yatırımlarla ve projelerle halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
yatırım istihdam sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır
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