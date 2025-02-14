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Bakan Kacır'dan TÜSİAD'ın açıklamalarına sert eleştiri! 'Siyasetçilere parmak sallamak yerine...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.02.2025 14:24
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan da eleştiri geldi. Kacır, "İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine, Türkiye’nin, yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan Milli Teknoloji Hamlesi’ne sahip çıksınlar" sözlerini kullandı.

Bakan Kacır'dan TÜSİAD'ın açıklamalarına sert eleştiri! 'Siyasetçilere parmak sallamak yerine...'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklamalarına ilişkin bakanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakan Kacır, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, TÜSİAD’ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinde bulunduğu anımsatan Bakan Kacır, “Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte geçtiğimiz günlerde yurtdışındaydık. Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerimizde, Türkiye’nin başarılarının, bizden 8-10 bin kilometre ötedeki dostlarımızda, kardeşlerimizde ne büyük heyecan uyandırdığını bizzat gördük. Savunma sanayindeki ilerleyişimiz dünyanın öbür ucundaki kardeşlerimiz için de güven vesilesi. Yüksek teknolojide attığımız adımlar, elde ettiğimiz kazanımlar tüm dostlarımız için umut ışığı. Ve her biri, Türkiye’nin bu hamlelerinden, dünyada çok sayıda ülke için ilham kaynağı olmasından ve küresel siyasette elde ettiği etki gücünden büyük bir övgüyle söz ettiler” ifadelerini kullandı.

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“KİMSE TÜRKİYE ADINA KARAMSARLIK OLUŞTURMAYA ÇABALAMASIN”

Kacır, “Ne hazin ki, aynı esnada bir sanayici ve iş insanları derneğinin yöneticileri ülkemiz adına son derece karamsar ve kötümser ifadelerle dolu konuşmalar yapmışlar. Onlara şu gerçeği hatırlatayım. Türkiye, eski Türkiye değil. Artık montaj sanayiyle yetinen bir Türkiye yok. Ar-Ge var. Katma değerli üretim var, yerli ve milli teknoloji geliştiren bir Türkiye var. Artık bu ülkede, birilerinin milli irade üzerinde vesayet kurduğu bir siyaset iklimine yer yok. Kimse Türkiye adına karamsarlık oluşturmaya çabalamasın. Türkiye’nin geleceği aydınlıktır” dedi.

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“ANADOLU’DA BİR ÜRETİM DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Anadolu’da bir üretim devrimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kacır, “OSB’lerde üretimde olan fabrika sayımız 11 binden 59 bine, çalışan sayımız 415 bin’den 2 milyon 700 bine yükseldi. Türkiye’nin 263 milyar dolara ulaşan ihracatla dünya ticaretinden aldığı pay 2 misline çıktı. Türkiye, 22 yılda 270 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Yatırımlardan aldığımız pay 5 misline çıktı. Ar-Ge insan kaynağımız 29 binden 291 bine ulaştı. Ar-Ge harcamalarımız 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldi. Teknoparklarımızda 11 bin teknoloji girişimi inovasyon odaklı çalışıyor.” diye konuştu.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ’NE SAHİP ÇIKSINLAR”

Bakan Kacır, Turan'ın açıklamalarına ilişkin şu cümleleri kurdu:

“İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine, Türkiye’nin, yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan Milli Teknoloji Hamlesi’ne sahip çıksınlar”

Dünyanın hiçbir döneme benzemediğini aktaran Kacır, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme girildi. Tüm ezberler terkediliyor. Gümrük duvarları yükseliyor. Liberal ekonomi, küreselleşme kabulleri bizzat sahipleri tarafından ters yüz ediliyor. Böyle bir dönemde Türkiye’nin istiklali ve istikbali için attığımız adımlardan haberiniz mi yok? Neden Türk Milletinin göklerde süzülen çelik kanatlarıyla iftihar ettiğinizi duymuyoruz? Dünya lideri olduğumuz İHA’lar, SİHA’lar size gurur vermiyor mu? Neden takdir etmiyorsunuz? Milli uydularımız, milli otomobilimiz sizce de çok önemli kazanımlar değil mi? Neden bunlardan söz etmiyorsunuz?"

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“VAZGEÇİN BU KÖTÜMSER, BU KARAMSAR ÜSLUPTAN”

Bakan Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

“Dünyada eşi benzeri olmayan bir heyecanla geleceğe hazırlanan TEKNOFEST kuşağının ayak seslerini duymuyor musunuz? Yerli ve milli üretimin önündeki takozlar bir bir kalkıyor, fark etmiyor musunuz? Nuri Demirağ’ın, Vecihi Hürkuş’un, Şakir Zümre’nin, Devrim Otomobilinin başına gelenler artık geride kaldı. Farkında değil misiniz? Vazgeçin bu kötümser, bu karamsar üsluptan. Cumhuriyetimizin ikinci asrı Türkiye Yüzyılı olacak. Bu yolculuğa siz de sahip çıkın.”

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Anahtar Kelimeler:
sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
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