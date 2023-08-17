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Bakan Kacır duyurdu! 'Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı'

17.08.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,"Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yılsonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Kacır duyurdu! 'Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

"SAYI 2 BİNİ AŞTI"

2023 yılı sonunda 28 bin Togg T10X üretimi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yılsonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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