FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Kacır, Türkiye'nin AR-GE harcamalarını değerlendirdi

"AR-GE harcamalarımız bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken AR-GE insan kaynağımız 20 bin kişilik artışla 311 bine erişti" - "Türkiye, üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, AR-GE ve tasarım merkezleri, nitelikli araştırma ve geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor"

Bakan Kacır, Türkiye'nin AR-GE harcamalarını değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de AR-GE harcamalarının bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Türkiye, üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, AR-GE ve tasarım merkezleri, nitelikli araştırma ve geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından Türkiye'nin AR-GE harcamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

AR-GE faaliyetlerinde geçen yıl rekorlar kırdıklarını vurgulayan Kacır, "AR-GE harcamalarımız bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken AR-GE insan kaynağımız 20 bin kişilik artışla 311 bine erişti. Toplam AR-GE harcamalarının yüzde 64,8'ini şirketler gerçekleştirdi. Özel sektörümüzün bu faaliyetlere yoğunlaşması doğru adımlar attığımızı teyit ediyor." bilgisini verdi.

Kacır, AR-GE insan kaynağının yüzde 34,2'sinin kadınlardan oluştuğuna dikkati çekerek, yükseköğretimdeki AR-GE çalışanlarının ise yüzde 47,9'unun kadın olduğunu bildirdi.

İmalat sanayisindeki AR-GE harcamalarının yüzde 46,9'unun yüksek teknoloji ve yüzde 40,2'sinin orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerce gerçekleştirildiğinin altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Dolaylı AR-GE teşviklerimizin (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV teşvikleri) şirketlerin AR-GE harcamalarındaki payı 2015'ten 2024'e, 10 puan artışla yüzde 25'e yükseldi. Türkiye, üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, AR-GE ve tasarım merkezleri, nitelikli araştırma ve geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor."Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
e-Devlet ile SGK işlemlerinde 180 hizmet tek noktada birleşiyore-Devlet ile SGK işlemlerinde 180 hizmet tek noktada birleşiyor
Tüketiciler, güvensiz bulunan 3 ürün grubunda sipariş verdiği eşyayı iade edebilecekTüketiciler, güvensiz bulunan 3 ürün grubunda sipariş verdiği eşyayı iade edebilecek

Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge Mehmet Fatih Kacır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.