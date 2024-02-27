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Bakan Kacır: Türkiye, yatırımcılar için karlı ve güvenilir bir adres

27.02.2024 13:48
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımcılar için Türkiye'nin karlı ve güvenilir bir adres olduğunu belirterek, yatırımcılara desteklerin sürdüğünü kaydetti.

Bakan Kacır: Türkiye, yatırımcılar için karlı ve güvenilir bir adres

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin, rekabetçi iş ortamı, cazip teşvik paketleri, istikrarlı finansal altyapısı ve makroekonomik dengesi ile yatırımcılar için karlı ve güvenilir bir adres olduğunu söyledi. “Yatırım yaparak Türkiye'nin parlak geleceğine inanan her girişimci, her işletme bu kararının meyvelerini toplamaya devam edecektir. Bizler her zaman bu ülkeye yatırım yapanın, bu ülkenin potansiyeline, insan kaynağına güvenenin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kacır, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Haier pişirici ürünler fabrikası ve Ar-Ge merkezinin açılışına katıldı. Programda Bakan Kacır’ın yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling de yer aldı.

Bakan Kacır, ihracatta önemli paya sahip olan beyaz eşya sektörünün hız kesmeden yüksek teknolojili ve inovatif yatırımlarına devam ettiğini söyledi. Haier Europe’nın vizyoner projeleri ve yeni yatırımlarının Türkiye’nin küresel pazarlarda beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri endüstrisinde söz sahibi olunmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bakan Kacır, “Kurulduğu günden bu yana ülkemizde gerçekleştirdiği yatırımları 200 milyon Euro'yu bulan ve üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden firmamız, bugün de bu güzel topraklara duyduğu güvenle yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor." diye konuştu.

Bakan Kacır şunları kaydetti:

"Haier Europe, sanayileşme kültürü, kaliteli sanayi altyapısı, ulaşım ağlarının ortasında yer alan konumu ve nitelikli iş gücü ile yatırımlar için biçilmiş kaftan olan Eskişehir’imize pişirici ürünler fabrikası kazandırıyor. 23 Ekim 2021’de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı gerçekleştirilen yatırımlarına yenisini ekleyen Haier’in bu tesisi Türkiye’ye inancının göstergesidir. Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken, ülkemizin potansiyeline ve parlak geleceğine inanan Haier’in 70 milyon dolarlık bu yatırımının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ EN FAZLA YERLİ PATENT GELİŞTİREN SEKTÖR

Kacır, beyaz eşya sektörünün Türkiye’de en fazla yerli patent geliştiren sektörler arasında başı çektiğini anlatan Bakan Kacır, 5,5 milyar dolar ihracatla net ihracatçı konumunda olan sektörün doğrudan 60 bin, dolaylı 600 bin istihdamla ekonomiye güç kattığını söyledi.

"BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIMLARI DESTEKLİYORUZ"

Bugün Türkiye’de üretilen beyaz eşya ürünlerinin Türkiye sanayiinin yenilikçi ruhunu, Ar-Ge ve kalite odaklı üretim yaklaşımını dünyanın dört bir yanındaki evlere taşıdığını kaydeden Bakan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin adını tüm dünyada gururla temsil ediyor. Güçlü sanayi, güçlü Türkiye anlayışımızın bir parçası olarak sektördeki yeni yatırımları destekliyor, beyaz eşya sanayimizin sürdürülebilirliğini ve rekabetçiliğini odağımıza alıyoruz.

"İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Bu düşünceden hareketle beyaz eşya sanayiimizi, katma değerli üretime yönlendirecek ve uluslararası rekabetçiliğini güçlendirecek destek programlarını hayata geçirdik. Bugüne kadar sektörde 464 yatırım teşvik belgesi düzenledik ve 76 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 16 bin 200 nitelikli istihdamın önünü açtık.

Ülkemiz beyaz eşya sektörünün küresel pazarda daha iyi bir konumda yer almasını sağlayan Haier Europe’un yatırımlarını da teşvik sistemimiz kapsamında destekledik. Ev aletleri ve ev gereçlerinde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişiminde kilit rol üstlenen 41 teknopark firmamıza ve biri de Haier Europe’a ait olmak üzere 20 Ar-Ge merkezimize bugüne kadar 15 milyar liralık vergi avantajı sağladık”

“TÜRK SANAYİSİNİ YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK VE ÖNCÜ HALE GETİRİYORUZ"

Bakan Kacır, Dünya Bankası iş birliği ile hayata geçirecekleri ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine sunacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Türk sanayisini yeşil dönüşümde örnek ve öncü hale getiriyoruz. Avrupa’nın sınırda karbon düzenlemesiyle uyumlu bir ulusal emisyon ticaret sistemi kurmak üzere de çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki dönemde de beyaz eşya sektörümüzün gücüne güç katacak politikaları hayata geçirmeye devam edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Türkiye, rekabetçi iş ortamı, cazip teşvik paketleri, istikrarlı finansal altyapısı ve makroekonomik dengesi ile yatırımcılar için karlı ve güvenilir bir adresidir. Yatırım yaparak Türkiye'nin parlak geleceğine inanan her girişimci, her işletme bu kararının meyvelerini toplamaya devam edecektir. Bizler her zaman bu ülkeye yatırım yapanın, bu ülkenin potansiyeline, insan kaynağına güvenenin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Bakan Kacır, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte kurdele keserek fabrikanın açılışını yaptı. İşletmeyi gezen Bakan Kacır, fabrika ve üretimle ilgili de bilgiler aldı.

(DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye yatırım sanayi ve teknoloji bakanı
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