Bakan Kacır: "Yılda 20 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılan bir ülkeyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "22 yıl önce yılda sadece 1.2 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılan bir ülkeyken şimdi yılda 20 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılan bir ülkeyiz. Ar-Ge insan kaynağımız 29 binden 310 binin üzerine çıktı" dedi.

Bakan Kacır: "Yılda 20 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılan bir ülkeyiz"

Take Off Girişim Zirvesi, bu yıl 8. kez İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Zirvenin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, bakanlar, milletvekilleri, girişimciler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan Bakan Kacır, "2018 yılından bu yana Take Off'u gerçekleştiriyoruz. 2018'de Teknofest'in ilk yılında Take Off'u yan etkinlik olarak gerçekleştirdik. Sonraki yıllarda büyüdü ve müstakil bir etkinlik haline geldi. Şimdi bölgenin en büyük girişimcilik zirvesi. Bu yıl 40'dan fazla ülkeden 250'den fazla yatırımcı, 500'den fazla girişimci Take Off'ta buluştu. Hem Türkiye'nin teknoloji girişimi hem de dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji girişimleri burada yatırımcılarla bir raya geliyor. Bu Türkiye'nin araştırma, geliştirme, inovasyon ve girişimcilik alanlarında geldiği seviyeyi de gösteriyor" dedi.

"AR-GE İNSAN KAYNAĞIMIZ 29 BİNDEN 310 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Bakan Kacır, "Son 22 yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine milli teknoloji hamlesinin adım adım inşa edildiği bir dönem oldu. Türkiye araştırma, geliştirme ve inovasyon kabiliyetlerini yükseltti. 22 yıl önce yılda sadece 1.2 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılan bir ülkeyken şimdi yılda 20 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapılan bir ülkeyiz. Ar-Ge insan kaynağımız 29 binden 310 binin üzerine çıktı. Bu teknoloji girişimlerinin doğmasını da hızlandırdı. O yıllarda iki tane Teknoparkımızda 56 tane teknoloji şirketi vardı. Şimdi 113 Teknoparkımızda 12 binden fazla teknoloji şirketi var. Ve bu şirketlerin girişim sermayesi imkanlarıyla buluşmasını da mümkün kılıyoruz. Son 5 yılda girişim sermayesi fonlarını büyüttük" şeklinde konuştu.

"TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPILIYOR"

Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlara dikkat çeken Kacır, "Kamu kaynakları ile teknoloji girişimlerine yapılan yatırımları daha yüksek bir ölçeğe taşıdık. Fonların fonu mekanizmalarını kurduk, eş finansman mekanizmaları kurduk ve son 5 yılda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan yatırımı 5, 3 milyar dolara yükselttik. Önceki dönemlerde teknoloji girişimlerine yılda 80-90 milyon dolar yatırım yapılırken, şimdi yılda 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılıyor. Bu da çok fazla teknoloji girişiminin doğmasını, Türkiye'de doğan teknoloji girişimlerinin de küreselleşme yolculuklarını hızlandırıyor. Biz Take Off'ta dünyanın dört bir yanından gelen parlak fikirlerin yatırımcılarla buluşmasını sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Atatürk Havalimanı'nda bir Teknopark kurduk. Türkiye'nin yıldızı girişimcilik dünyasında parlamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Take Off, bugüne kadar 100'ü aşkın ülkeden yüzlerce girişimi ve binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Zirve, Teknofest çatısı altında T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde yürütülen bölgenin en kapsamlı inovasyon ve girişimcilik platformu olarak konumlanıyor. 2018 yılında kapalı bir yan etkinlik olarak başlayan Take Off, bugüne kadar 100'ü aşkın ülkeden yüzlerce girişimi ve binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 2018'den bu yana yaklaşık bin girişim Take Off programlarından faydalanırken, platform toplamda 1,8 milyon dolar tutarında ödül ve yatırım imkanı sağladı. Bu yıl zirvede 40 ülkeden 500'ü aşkın girişim, 260'tan fazla yatırımcı, 85 partner ve 12 sponsor kurum yer aldı. İspanya, Bangladeş, Kuzey Makedonya ve Özbekistan gibi ülkeler, oluşturdukları pavilyonlarla kendi ekosistemlerinin öne çıkan startuplarını İstanbul'a taşıyarak, zirveye güçlü bir uluslararası boyut kazandırdı.

Yeni dönemin iş birliği modeli: Executive Lounge

Artan girişim ve kurum sayısı doğrultusunda bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Executive Lounge", katılımcıların daha verimli, odaklı ve hedefli iş birliği görüşmeleri yapabileceği özel bir alan olarak dikkat çekiyor. Bu yeni model, 2024 yılında Investor Lounge ve kurumsal stantlarda gerçekleştirilen 557 planlı görüşmenin ardından 2025'te çok daha yoğun bir etkileşim için kapılarını açtı.

