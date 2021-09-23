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Bakan Karaismailoğlu: 12 bin araca hizmet verecek! 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacak

23.09.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı'nın, söz konusu hastaneye daha güvenli ulaşımın sağlamasının yanında trafiğin kesintisiz akmasına imkan tanıyacağını belirterek, "Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bugün hizmete açtığımız kavşak ile günlük ortalama 12 binin üzerinde araç geçişine sahip bu akstaki trafik yoğunluğu önemli derecede azalmıştır" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: 12 bin araca hizmet verecek! 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacak

Bakan Karaismailoğlu, kavşağın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "halka hizmet Hakk'a hizmettir" anlayışıyla, 19 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlesini güçlendirerek yarınlara taşımak üzere gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Ulaşım ve altyapı alanında tamamladıkları projelerle, Türkiye'yi kara, hava, demir ve deniz yolları ile haberleşme sektörlerinde katbekat ileriye taşıdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, başkente 1993-2002 yıllarında kara yolu anlamında bugünkü değerle sadece 2 milyar 700 milyon liralık yatırım yapıldığını, 2002-2020 yılları arasında ise 9 milyar 236 milyon lirası yap-işlet-devret kapsamında olmak üzere, yatırım miktarının 81 milyar 763 milyon liranın üzerinde olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, Ankara'da toplam bedeli 5 milyar 549 milyon lirayı bulan 29 ayrı kara yolu projesinin yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, yüksek rakımı, ormanları, termal suyu, milli parkları ile doğa ve sağlık turizminin başkenti Kızılcahamam'ın güzel ve doğru bir hizmete daha kavuştuğunu söyledi.

Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Hizmete açtığımız kavşakla günlük ortalama 12 binin üzerinde araç geçişine sahip bu akstaki trafik yoğunluğu önemli derecede azalmıştır. Yapımına Kasım 2019'da başladığımız 135 metrelik kavşağımız için yan yol bağlantıları ile birlikte 1 kilometrelik hat inşa ettik. Şehir içi ve transit trafik akışını birbirinden ayıran bu kavşak, hastaneye daha güvenli ulaşımı sağlarken, trafiğin kesintisiz akmasına neden oldu. Köprülü kavşakla dur-kalk ve beklemeler ortadan kalktı. Projemiz sayesinde zamandan ve akaryakıttan yılda 10,5 milyon lira tasarruf sağlayacağız."

"ÇANAKKALE'DE BİR ABİDE YÜKSELİYOR"

Bakanlık olarak, vatandaşlardan aldıkları güçle Türkiye'nin lider olması için çalıştıklarını, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması; çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçiyor. Birlikte çalışacak, birlikte üretecek ve Türkiye'yi birlikte lider yapacağız. Kızılcahamam Hastane Kavşağı, siz değerli Kızılcahamamlılara ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü yatırımının devam ettiğini hatırlatarak, "Salı günü Çanakkale'deydik. Çanakkale'de bir abide yükseliyor. Şehitlerimizin aziz hatırasını bağrında taşıyan bu eşsiz abide bir zafer anıtı gibi Çanakkale'de yükseldi. İnşallah, 18 Mart 2022'de, hep birlikte bu zafer anıtının açılışına da şahitlik edeceğiz." dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Kızılcahamam ve çevresindeki otoyol ve kavşak yatırımlarının can ve mal kayıplarının önüne geçtiğini, açılan kavşağın da Ankara- İstanbul güzergahının kesintisiz olarak devam etmesine katkısının olacağını ifade etti.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Başkent Ankara'nın Batı Karadeniz ve Marmara'ya açılan kapısı Kızılcahamam'ın İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan devlet yolu güzergahında yer alması bakımından yoğun transit trafik yüküne sahip olduğuna dikkati çekti.

Kavşağın, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere, bölünmüş yol standardında 4 şeritli ulaşım imkanı sağladığını, Ankara-İstanbul Yolu'nda kesintisiz ulaşım olanağı tanıdığını belirten Uraloğlu, ayrıca söz konusu yatırımla şehir içi trafiğin rahatlatıldığını, devlet hastanesine daha hızlı ve güvenli erişim hizmeti sunulduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kızılcahamam Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ne kadar?1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ne kadar?


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Ulaştırma Bakanlığı Ankara Adil Karaismailoğlu
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