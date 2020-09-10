FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'da 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık

Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'da 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık. Diyarbakır halkına hediye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Diyarbakır'ın merkezindeki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu 45 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi'ne ilave etme kararı aldık. Diyarbakır halkına hediye ediyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "7 milyar liranın üzerinde 18 yıldır Diyarbakır'da yapmış olduğumuz yatırımlar var. Şu anda da devam eden 9 önemli projemiz var. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, Vali Münir Karaloğlu ile görüştü. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, partililerle görüştü.

"ÜLKEMİZİN HER NOKTASINDA ÇOK DEĞERLİ YATIRIMLARIMIZ VAR"

Karaismailoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da Bakanlıkça devam eden projelerle ilgili şantiye ziyaretlerinde bulunacaklarını, incelemeler yapacaklarını söyledi. Çok verimli bir gün olacağını dile getiren Karaismailoğlu, ülkenin her bir noktasında büyük ve özverili çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Bir gün Diyarbakır'da, bir gün Muğla'da, bir gün İstanbul'dayız. Giresun'da bir afet yaşamıştık ama devletimizin büyüklüğü, hükümetimizin gücü, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nelerin üstesinden gelinebileceğini birkaç günde orada göstermiş olduk. Bu sadece bir örnek ama ülkemizin her noktasında çok değerli yatırımlarımız var." diyen Karaismailoğlu, hem mühendislik açısından dünyanın gıpta ile baktığı projelere devam ettiklerini hem de halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak işler yapmak için uğraştıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlete, millete hizmet etmek bir nasip işidir. Biz de bu doğrultuda vatandaşımızın gönlünü kazanmak için canla başla çalışıyoruz. En büyük sevincimiz yaptığımız işlerden vatandaşımızın mutluluk duyması. Yorgunluğumuzu giderecek tek şey odur. Onun için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Diyarbakır'da da çok önemli yatırımlarımız var. 7 milyar liranın üzerinde 18 yıldır Diyarbakır'da yapmış olduğumuz yatırımlar var. Şu anda da devam eden 9 önemli projemiz var. İnşallah bugünkü ziyaretlerimizde onları da inceleyeceğiz. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız. Bundan sonra gelen talepler, ihtiyaçlar doğrultusunda da yeni projelerimizi planlayacağız."

"444 KİLOMETRE DİYARBAKIR GENELİNDE BÖLÜNMÜŞ YOL VAR"

"Sadece bir örnek vermek istiyorum. 2003 yılında Diyarbakır genelinde sadece 40 kilometre bölünmüş yol vardı. Şu an 444 kilometre Diyarbakır genelinde bölünmüş yol var. Yani nereden nereye. Oranlarını siz hesaplayın. Bunun gibi çok değerli yatırımlarımız var." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, Diyarbakır Havalimanı'nın bölgenin ve Anadolu'nun en büyük havalimanlarından biri olduğunu vurguladı.

Yolcu sayısının her geçen gün arttığını, 5 milyonu aşkın yolcu kapasitesi bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, Diyarbakır Havalimanı pistinin İstanbul'dan sonra en uzun pistlerden biri olduğuna işaret etti.

Karaismailoğlu, bugünkü görüşmelerde ve toplantılarda Diyarbakır'a ne kazandırabileceklerini, vatandaşa, millete hizmet noktasında neler yapabileceklerini konuşacaklarını vurgulayarak "İnşallah Diyarbakır ve ülkemiz için bugün çok önemli bir gün olacak. Yine Sayın Bakanımız ve vekillerimizin görüşleri, fikirleri çok önemli. Onların görüşleri, fikirleri doğrultusunda inşallah planlamalarımızı yapacağız." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı temmuzda azaldıBireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı temmuzda azaldı
Eşi vefat eden dul kadınlara özel sosyal yardım! Eşi vefat eden dul kadınlara özel sosyal yardım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Altın fiyatları 2021'de ne olur?
Altın fiyatları 2021'de ne olur?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan Varank tarih verdi! Flaş yerli otomobil açıklaması...
Bakan Varank tarih verdi! Flaş yerli otomobil açıklaması...
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kiracılara 960 TL destek! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kiracılara 960 TL destek! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tezgahlar şenlendi, balığa rağbet arttı
Tezgahlar şenlendi, balığa rağbet arttı
Albayrak’ın iyimserliği büyümeye yeter mi?
Albayrak’ın iyimserliği büyümeye yeter mi?
Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı temmuzda azaldı
Bireysel kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı temmuzda azaldı
2020 İŞKUR TYP başvuru formu! İŞKUR okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı şartları! İŞKUR okullara hizmetli alımı hangi illerde var?
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
Fındıktan yaklaşık 20 milyar dolar döviz sağladı
Fındıktan yaklaşık 20 milyar dolar döviz sağladı
Bakan Selçuk: KPDK tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül’de toplanacak
Bakan Selçuk: KPDK tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül’de toplanacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.