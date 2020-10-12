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Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın hayal bile edemediği projeleri yapmaya devam edeceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ülkemizin her bir noktasında hem bakanlığımız ve hem hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en değerli projeleri ülkemize milletimize, vatandaşımıza katmanın çabası içerisindeyiz. Dünyanın hayal bile edemediği projeleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın hayal bile edemediği projeleri yapmaya devam edeceğiz

Erzurum'dan helikopterle Artvin'e gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti, yatırımlarla ilgili bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Artvin'de de çok büyük işler yaptıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu işleri bir an önce bitirip bundan sonra da ihtiyaçlar doğrultusunda yeni planlamalar yapacağız. 18 yıl önce ulaştırma ve haberleşmede başlattığımız büyük atılımlar devam ediyor. İnsan, yük ve data taşımacılığında yapabildiklerimiz bizi bölgemizde bir lojistik süper güç haline getirmektedir. Yeni İpek Yolu'nun ve doğu batı, kuzey güney ekseninde yeni ticaret rotalarının merkezindeyiz. En gelişmiş ulaşım sistemleriyle ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

YUSUFELİ BARAJI'NDA İNCELEME YAPTI

Bakan Karaismailoğlu beraberinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Baraj şantiyesindeki incelemelerin ardından baraj ve bölgede yapımı süren yatırımlara ilişkin bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, “Yusufeli Barajı, yükseklik bakımından dünyanın en büyük üçüncü barajlarından bir tanesi. Bizde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu barajla ilgili mevcut kullanılan yollar su altında kalması nedeniyle alternatif yollar yani rölekasyon yolları ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii biz burada 69 kilometrelik bir yol imalatı yapıyoruz. Bu yol imalatımızın 56 kilometresi tünel olarak inşa ediliyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse; aslında bizim Artvin'de şu anda çalışan Artvin genelinde 51 kilometrelik tünel yolumuz var. Yani 2003 yılına kadar Türkiye genelindeki toplam tünel yol uzunluğu 50 kilometre iken biz sadece Artvin'de şu an çalışan tünel olarak 51 kilometrelik tünel işletmesi yapmaktayız. Bununla birlikte 56 kilometrede Yusufeli Barajı nedeniyle yaptığımız yollarla birlikte aşağı yukarı 100 kilometrenin üzerinde tünel yola sahip olacak Artvin geneli. Artvin, cennet ülkemizin en güzel köşelerinden bir tanesi. Artvin’e yakışır yatırımları devam ettiriyoruz. Burada 69 kilometrelik yol sadece barajla ilgili yollar değil, buradaki yaşamı devam ettirecek yolları da burada yapmak için çalışıyoruz” dedi.

‘ÖRNEK PROJELER YAPMANIN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ’

Yusufeli Barajı’nın tamamlanması için ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu yollarla birlikte Artvin-Erzurum, Artvin-Ardahan ve Artvin-İspir yolları da yeniden yapılanmış oluyor. Daha konforlu güvenlikli yollara katılmış oluyor. Hummalı bir çalışma var; yaklaşık 5000 civarında çalışanımız var. Ülkemizde Artvin'e yakışır projeler yapıyoruz. Ülkemizin her bir noktasında ülkemize değer katacak, dünyaya örnek projeler yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Yusufeli Barajı ve yolları da yine aynı şekilde bir an önce bu projenin bitirilmesi için arkadaşlarımız hummalı bir çalışma yapıyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl buralar şekillenecek, baraj da su tutmaya başlanacak, bizim yollarımız da bir an önce faaliyete geçecek. Tabi ki 69 kilometre yol ve 56 kilometre tünel, bunun yanında 1700 kilometre de 17 köprü imalatı var. Tünellerde yüzde 65’ler seviyesindeyiz. Viyadükler ve köprülerde de yüzde 85’ler seviyesindeyiz. Amacımız İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde buraları gerçek hüviyetine kavuşturmak ve buraların yaşam kalitesini artırmak” diye konuştu.

‘HAYAL PROJELERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2’nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı projesindeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Bölgeye çok büyük değer katacak önemli projelerimizden bir tanesini ülkemiz ve dünya için örnek projelerden bir tanesi Rize-Artvin Havalimanı. Orada da hummalı bir çalışma var 3 milyon metrekarelik bir dolgu alanına havalimanı yapıyoruz. Yani 3 milyon metrekarelik bir havalimanını da ekonomimize kazandırıyor, canla başla çalışıyoruz. Bölgenin çok özellikli havalimanlarından birisi olacak, bölgeye çok büyük bir değer katacak. Ülkemizde Hakkâri’de aynı benzer yatırımlar yapıyoruz İstanbul'da benzeri yatırımlar yapıyoruz. Bugün Artvin'de de böyle. Ülkemizin her bir noktasında hem bakanlığımız ve hem hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en değerli projeleri ülkemize milletimize, vatandaşımıza katmanın çabası içerisindeyiz. Dünyanın hayal bile edemediği projeleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

KAYNAK:AA

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