FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Hasdal-Başakşehir kesiminde geri sayım başladı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Hasdal-Başakşehir kesiminde geri sayım başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 14:33 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde son aşamalara yaklaşıldığını ve Hasdal-Başakşehir kesiminin bitmek üzere olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Hasdal-Başakşehir kesiminde geri sayım başladı

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Alman şirket, MT Plastik'in çoğunluk hisselerini satın alıyorAlman şirket, MT Plastik'in çoğunluk hisselerini satın alıyor
Kamuya yeni bekçi alımları...Kamuya yeni bekçi alımları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Bakan Albayrak'ın 'istifasıyla' ilgili son dakika gelişmesi
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Dolar ve euroda sert düşüş
Dolar ve euroda sert düşüş
Ödemeler bugün başlıyor!
Ödemeler bugün başlıyor!
Yargıtay’dan kötü haber! Bunu yapan tazminatsız çıkarılacak
Yargıtay’dan kötü haber! Bunu yapan tazminatsız çıkarılacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kıdem tazminatı hakkında şok gelişme!
Kıdem tazminatı hakkında şok gelişme!
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Başvurular devam ediyor!
Başvurular devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kuzey marmara ve anadolu tarafındaki ormanları yok etmek için yapılan planlar... 2060 yılında orman kalmayacak buralarda. yazıklar olsun size. bu kadar yola ne gerek vardı? istanbulu artık daha fazla büyütmeyin başak şehirlere yatırım yapın.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusufeli Barajı'nda geri sayım! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak
Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak
Esnafa kredi sicil affı... Esnafın stopaj vergisi ve SGK prim borcu kalkıyor mu? Esnafa kira yardımı mı yapılacak? Esnafa vergi yapılandırma!
Esnaflar için vergi yapılandırma!
Alman şirket, MT Plastik'in çoğunluk hisselerini satın alıyor
Alman şirket, MT Plastik'in çoğunluk hisselerini satın alıyor
'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira
'Sarı altın' cennet hurmasının kilosu dalında 3 lira
Balık fiyatlarının ateşi düşmedi! Mezgitin kilosu 100 lira
Fiyatlar cep yakıyor! Kilosu 100 lira
ABD'de Biden'ın kazanmasıyla petrol yüzde 2.0 yükseldi
ABD'de Biden'ın kazanmasıyla petrol yüzde 2.0 yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.