Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Hasdal-Başakşehir kesiminde geri sayım başladı

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık!



✅Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri

✅Akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile,

Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz. pic.twitter.com/7iT5SC2sWi — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 9, 2020



