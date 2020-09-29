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Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Öğrencilere ücretsiz internet paketleri vermeye devam edeceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Öğrencilere ücretsiz internet paketleri vermeye devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." dedi.

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