Bakan Karaismailoğlu: Metro hattı nisanda açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe Metrosu'ndaki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmaların planlandığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. İstanbul’da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor"

Karaismailoğlu, "Metroda, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

(AA)

