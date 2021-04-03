Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak "Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak" dedi. Bakan Karaismailoğlu CNN Türk ekranlarında direksiyon başında soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu otomobil kullanmayı çok sevdiğini, İstanbul trafiğine ilişkin yapılması gerekenler olduğunu, geliştirilmesi gereken konuların bulunduğu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Şoförlüğümün fena olmadığını düşünüyorum. 30 yıldır ehliyetim var. Hayatım bifiil yollarda geçtiği için sürekli trafikteyim. Araba kullanmayı çok severim. Ama bırakmıyorlar. Kısa mesafelerde çok kullanıyorum.

İstanbul dünyanın çok özel bir şehri. 1995 yılında İstanbul'da işe başladığımda İstanbul'da 1 milyon araç vardı şimdi 4.5 milyon araç var.

İSTANBUL TRAFİĞİ

Trafik sıkıntısına sonuç için trafik modelleri tartışılıyor. 1990'da tartışılıyordu. 1995'ten sonra yatırımlar yapılınca trafik durulmuştu. Değişken modeller var. İstanbul'da yapılması gereken işler var. Kalan metroların bitirilmesi, kavşakların bitirilmesi, sinyalizasyonun iyileştirilmesi lazım. Aktif ekibin orada çalışması lazım. Altyapıyı iyi kurmak ve geliştirmek için çalışmak lazım.