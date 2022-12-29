Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs-kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız.????



Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı.



GSB ailemize tekrar hoş geldiniz. ???? pic.twitter.com/FLQa2Rynng — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 29, 2022

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