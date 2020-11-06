Bakan Kasapoğlu duyurdu! Kasım ayı burs ve krediler hesaplara yatmaya başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvuru yaparak burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri 2020 Kasım ayı KYK bursu ne zaman yatacak araştırıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kasım ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Binlerce öğrencinin üniversitelerin açılmamasından dolayı yatmayacağını düşündüğü KYK bursu Kasım ayı parası yattı. Peki 2020 KYK burs ücretleri ne kadar?

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

YKS sınavına girerek üniversiteye giriş sınavında başarılı olan ve KYK bursu kazanan öğrencilere son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen açıklama geldi. Bakanlıktan gelen açıklamada 2020 KYK burs paraları hesaplara yattı. Kasım ayı KYK bursu ne zaman yatacak araştıran gençler müjdeli haberi aldı. 2020 Kasım burs parası ne kadar merak eden öğrencilere detaylar haberimizde...

2020 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor. 2020 KYK burs ücreti ne kadar merak eden öğrencilere;

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

2020 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020 yılında KYK yurtlarında kalan öğrencilere aylık yurt ücreti 200 TL'dir. Fakat yüksek standartlı KYK yurtlarında kalan öğrenciler için bu ücret aylık 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde yurt ücretlerinin ne kadar olacağı henüz netleşmedi.

2020 KYK YURT VE BURS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 KYK yurt ve burs başvuruları tarihi için gelen son dakika açıklamasında Yükseköğrenim Kurumları'nın açıklayacağı akademik takvimde net tarih olacağı belirtildi. Kimler KYK yurt başvurularında bulunabilir sorusuna cevap olarak ise; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK yurt başvurularında bulunabiliyor.