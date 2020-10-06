Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması: 2020 Ekim ayı KYK bursu hesaplara yattı! Ekim ayı KYK burs ücreti ne kadar?

YKS sınavina girerek üniversiteye giriş sınavında başarılı olan ve KYK bursu kazanan öğrencilere son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen açıklama geldi.

Bakanlıktan gelen açıklamada 2020 KYK burs paraları hesaplara yattı. Ekim ayı KYK bursu ne zaman yatacak araştıran gençler müjdeli haberi aldı. 2020 Ekim burs parası ne kadar merak eden öğrencilere detaylar haberimizde...

Ekim ayı KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvuru yaparak burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri 2020 Ekim ayı KYK bursu ne zaman yatacak araştırıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı. Binlerce öğrencinin üniversitelerin açılmamasından dolayı yatmayacağını düşündüğü KYK bursu Ekim ayı parası yattı. Peki 2020 KYK burs ücretleri ne kadar?

2020 KYK burs ücreti ne kadar?

KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor. 2020 KYK burs ücreti ne kadar merak eden öğrencilere;