Bakan Kirişci duyurdu! Destek ödemeleriyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/lu7aZA7EiY — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) September 16, 2022



