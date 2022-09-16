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Bakan Kirişci duyurdu! Destek ödemeleriyle ilgili flaş açıklama

16.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Kirişçi, 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Kirişci duyurdu! Destek ödemeleriyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci Tarımsal destek
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