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Bakan Kirişci duyurdu: ' Kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim '

04.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den et fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." dedi. İndirim sonrasında kuzu pirzola fiyatı 181,50 liradan 137 liraya gerileyecek. İşte yüzde 25 sonrası kuzu eti fiyatları...

Bakan Kirişci duyurdu: ' Kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim '

Bayram sonrası fiyatların düşmesi beklenen kırmızı et fiyatlarına 10 liralık zam gelmesi hem vatandaşı hem de kasap esnafını şaşırtmıştı. Sadece maliyeti 140 lirayı bulan karkas etin kilosu raflarda en düşük 150 liradan satılırken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çok kritik bir açıklama geldi.

Bakan Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" açıklamasını yaptı.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) yapılan açıklamada indirimli satışların yarından itibaren başlayacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ESK, üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyor. ESK, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak."

YÜZDE 25’E VARAN İNDİRİM

İndirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya düştü.

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Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı
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