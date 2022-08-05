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Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

05.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Kirişçi, 60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.


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