Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/qSmyivMYSV — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 5, 2022



