Bakan Kurum 11 il için 2025'in hedefini açıkladı! 453 bin konut teslim edilecek

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde konut yapımı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) ‘Kriter’ dergisindeki söyleşiyesinde konut yapımı sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, depremden etkilenen 11 ildeki 1900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçinin çalıştığını söyledi. Hedeflerini açıklayan Kurum, 2025'in sonunda deprem bölgesinin tamamında 453 bin konutu ve bağımsız bölümü vatandaşlara teslim etmek olduğunu belirtti.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN TASARRUF YOK!

Kurum, deprem bölgesi için tasarruf olmadığının altını çizerek, "11 ilimizi bir an önce ayağa kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 2025 bütçesinde ise deprem bölgesinin yeniden inşası ve ihyası için tam 584 milyar lira kaynak ayırmış bulunuyoruz" dedi.

11 İL İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu rakamın sadece konut inşası için kullanılmadığını aktaran Kurum, "Ekonomik ve sosyal yaşamı yeniden canlandırmayı hedefleyen, tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda, tüm kesimleri destekleyen büyük ve küçük ölçekli projeleri içermektedir” sözlerini kullandı.

Ayrıca Kurum, ‘İlk Evim Arsa Projesi’yle Temmuz 2025’e kadar arsa tahsis süreçlerini tamamlamayı ve yıl sonuna kadar bu projeyi kapsayan 100 bin sosyal konut üretmeyi amaçladıklarını söyledi.