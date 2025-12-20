FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Kurum açıkladı! 500 bin Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün başvuruları tamamlanan 500 bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, konut projesine 8 milyon 840 bin kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı. Geçerli olan başvuru sayısını da açıklayan Bakan Kurum, "5 milyon 242 bin başvuru geçerli" dedi.

Bakan Kurum açıkladı! 500 bin Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı belli oldu
Ezgi Sivritepe

Yüzyılın Konut Projesi olarak 10 Kasım'da başvuruları başlayan 500 bin Sosyal Konut Projesi'nin başvuruları dün tamamlandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konut projesi ile ilgili detayları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. OKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak projenin başvuruları dün saat 17.00 itibarıyla sona ermişti.

Bakan Kurum açıkladı! 500 bin Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı belli oldu 1

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 500 bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, konut projesine 8 milyon 840 bin kişinin başvuruda bulunduğunu ve 5 milyon 242 bin başvurunun geçerli olduğunu kaydetti. Bakan Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"8 milyon 840 bin kişi projeye başvurdu. Milletimiz Yüzyılın Konut Projesine güvendi. 1 milyon 376 bin gencimiz projeye başvurdu.
Proje kapsamında depremde evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için deprem bölgesine ayrı bir kontenjan ayırdık.

Bu devlet büyük ve güçlü Türkiye, daima kimsesizlerin kimsesidir, insanından gelen bir talebi bir emir telakki eden, her derdine koşan, milletin emrine amade olan bir devlettir.

27 Aralık'ta Hatay'da teslim törenine koşalım. Vatandaşlarımızı davet ediyorum"

Bakan Kurum açıkladı! 500 bin Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı belli oldu 2

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

EN ÇOK HANGİ ŞEHİRLERE EV YAPILACAK?

Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.
Bakan Kurum açıkladı! 500 bin Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı belli oldu 3

İLK TESLİMAT 2027'DE

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
Bakan Kurum açıkladı! 500 bin Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı belli oldu 4

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
Bakan Kurum açıkladı! 500 bin Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı belli oldu 5

KONUTLARIN SATIŞ FİYATLARI NE?

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026 ile yepyeni bir dönem geliyor!2026 ile yepyeni bir dönem geliyor!
Muğla’da güvenli yollar için 155 Milyon TL’lik yatırımMuğla’da güvenli yollar için 155 Milyon TL’lik yatırım

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum İstanbul TOKİ sosyal konut projesi Kiralık Sosyal Konut Projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.