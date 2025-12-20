Bakan Kurum açıkladı! 500 bin Sosyal Konut Projesine başvuru sayısı belli oldu

Yüzyılın Konut Projesi olarak 10 Kasım'da başvuruları başlayan 500 bin Sosyal Konut Projesi'nin başvuruları dün tamamlandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konut projesi ile ilgili detayları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. OKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak projenin başvuruları dün saat 17.00 itibarıyla sona ermişti.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 500 bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, konut projesine 8 milyon 840 bin kişinin başvuruda bulunduğunu ve 5 milyon 242 bin başvurunun geçerli olduğunu kaydetti. Bakan Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"8 milyon 840 bin kişi projeye başvurdu. Milletimiz Yüzyılın Konut Projesine güvendi. 1 milyon 376 bin gencimiz projeye başvurdu.

Proje kapsamında depremde evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için deprem bölgesine ayrı bir kontenjan ayırdık.

Bu devlet büyük ve güçlü Türkiye, daima kimsesizlerin kimsesidir, insanından gelen bir talebi bir emir telakki eden, her derdine koşan, milletin emrine amade olan bir devlettir.

27 Aralık'ta Hatay'da teslim törenine koşalım. Vatandaşlarımızı davet ediyorum"

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

EN ÇOK HANGİ ŞEHİRLERE EV YAPILACAK?

Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.



İLK TESLİMAT 2027'DE

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.



ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.



KONUTLARIN SATIŞ FİYATLARI NE?

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.