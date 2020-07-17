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Bakan Kurum: Alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek konut projemizi sürdüreceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 15:03 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Kurum: Alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek konut projemizi sürdüreceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt gelir grubu vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız ve hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz." dedi.

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