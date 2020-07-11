Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: Bugün temelleri atacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları:

Kentsel dönüşüm için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Kartal'da çöken binaların olduğu alanlarda yatay mimariye uygun dönüşümler gerçekleştirdik. Kağıthane'de de bugün büyük bir dönüşüm seferberliği çerçevesinde yatay mimariye uygun dönüşümün temellerini atacağız. Önümüzdeki yıl Kağıthane ve Zeytinburnu'nda bu projeleri İstanbul'a kazandırmış olacağız.

Ülkemizin yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 71'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Son 100 yılda 60'a yakın büyük deprem yaşadık ve 80 bine yakın canımızı depremde kaybettik. Kentsel dönüşüm ülkemiz için elzem. Sayın Cumhurbaşkanımız 2011 yılında 'Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü tamamlayacağız' dedi. Tüm Türkiye'de 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladık. 81 ilimizde kentsel dönüşümle ilgili projeler başlattık.

En son Sivrice depremi İstanbul'da hissedilmişti. Biz çalışmalarımızı hızlandırdık. Biz doğru örnekleri vatandaşlarımıza göstereceğiz. Üsküdar'daki dönüşüm projemiz çok önemli.

Elazığ ve Malatya'daki depremlerde yıkılan binalarımızın yeniden inşaası için çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah Ağustos'un 15'inde ilk konutları teslim edeceğiz.

Yılda yaklaşık 350 bin konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. 5 yıllık hedefimiz 1.5 milyon konutun dönüşümü oldu.

