FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: Bugün temelleri atacağız

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: Bugün temelleri atacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kağıthane'de bugün büyük bir dönüşüm seferberliği çerçevesinde yatay mimariye uygun dönüşümün temellerini atacağız." dedi.

Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: Bugün temelleri atacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları:

Kentsel dönüşüm için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Kartal'da çöken binaların olduğu alanlarda yatay mimariye uygun dönüşümler gerçekleştirdik. Kağıthane'de de bugün büyük bir dönüşüm seferberliği çerçevesinde yatay mimariye uygun dönüşümün temellerini atacağız. Önümüzdeki yıl Kağıthane ve Zeytinburnu'nda bu projeleri İstanbul'a kazandırmış olacağız.

Ülkemizin yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 71'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Son 100 yılda 60'a yakın büyük deprem yaşadık ve 80 bine yakın canımızı depremde kaybettik. Kentsel dönüşüm ülkemiz için elzem. Sayın Cumhurbaşkanımız 2011 yılında 'Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü tamamlayacağız' dedi. Tüm Türkiye'de 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladık. 81 ilimizde kentsel dönüşümle ilgili projeler başlattık.

En son Sivrice depremi İstanbul'da hissedilmişti. Biz çalışmalarımızı hızlandırdık. Biz doğru örnekleri vatandaşlarımıza göstereceğiz. Üsküdar'daki dönüşüm projemiz çok önemli.

Elazığ ve Malatya'daki depremlerde yıkılan binalarımızın yeniden inşaası için çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah Ağustos'un 15'inde ilk konutları teslim edeceğiz.

Yılda yaklaşık 350 bin konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. 5 yıllık hedefimiz 1.5 milyon konutun dönüşümü oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal kararYargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek... O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı!

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı!

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Önemli uyarı: Mutlaka bildirin

Önemli uyarı: Mutlaka bildirin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kronik hastalara ayda 1.451 TL veriyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kronik hastalara ayda 1.451 TL veriyor!

Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu

Yerli otomobille ilgili önemli gelişme

Yerli otomobille ilgili önemli gelişme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Kilosu 300 TL! Lavanta balı birçok hastalığa iyi geliyor

Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor

Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu

Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu

Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart

Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart

Faizsiz araç kredisi alma koşulları ve sıfır faizle araç kredisi kampanyaları

İşte faizsiz araç kredisi alma koşulları

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 içinde

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 içinde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.