Bakan Kurum, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi' diyerek duyurdu! Depremden etkilenen kiracılara verilen destek artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerdeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ev sahiplerine 5 bin TL yardım yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldığını ifade etti. Yapılan deprem konutlarıyla ilgili Bakan Kurum, "1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

"Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespiti bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldi, birkaç gün içerisinde tamamlayacağız. 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! DESTEK 3 BİN TL'YE ÇIKARILDI

Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi.

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE DE YAPACAĞIZ"

Deprem bölgesine yapılacak konutlarda kat kısıtlaması getireceğiz, dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız. Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız.

"BU BİR BEKA MESELESİDİR"

Biz, kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtık, açmaya da devam edeceğiz. Bu bir milli güvenlik, beka meselesidir. Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım.

"ETAP ETAP TESLİM EDECEĞİZ"

Deprem konutları için 1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz. İmar kısıtı uygulayacaksak, o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla, başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz."

