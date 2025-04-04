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Bakan Kurum'dan 'Kentsel dönüşüm' paylaşımı: Dönüşümden korkmayın

04.04.2025 14:13
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Beykoz ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını paylaştı. Bakan Kurum, "Evi dönüşen herkes mutlu, sağlam yuvalarında huzurlu. Dönüşümden korkmayın" dedi.

Bakan Kurum'dan 'Kentsel dönüşüm' paylaşımı: Dönüşümden korkmayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1,5 milyon yapının risk altında olduğu İstanbul'un dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. Beykoz ilçesinde riskli gecekonduların bulunduğu Tokatköy Mahallesi'nde de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 823 konutun dönüşümü tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, "Beykoz Tokatköy'de kentsel dönüşüm çalışmalarımızın nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Belli çevrelerin kışkırtmaları vatandaşımızı nasıl tedirgin etmişti. Şimdi Tokatköy'de evi dönüşen herkes mutlu, sağlam yuvalarında huzurlu. Dönüşümden korkmayın" ifadelerine yer verdi.

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Tokatköy Mahallesi'nde 2023 yılında başlatılan proje, 9 hektarlık alanda yürütülüyor. Daha önce gecekonduların olduğu mahallede her an çökme riski ile karşı karşıya kalan konutların yerine Emlak Konut güvencesi ile 2 etaptan oluşan yatay mimariye uygun 776'sı konut, 47'si ticari bölümden oluşan 823 yapı inşa edildi.

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'BÜTÜN HAK SAHİPLERİ YERİNDE KORUNDU'

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde; çalışmaları anlatan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Zeynep İnan, "Burada uzlaşma süreçlerini tamamladıktan sonra çok kısa sürede yapım aşamasına geçtik ve toplamda 823 bağımsız bölüm üretildi. Bütün hak sahipleri yerinde korundu. Artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. En kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza anahtar teslimlerini yaparak burada sağlıklı ve güvenilir yaşamın başlamasını sağlayacağız. Alanın üçte ikisi yeşil alandan oluşmaktadır. Peyzaj alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla çevresiyle bütünleşik bir dönüşüm projesi oldu" dedi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlara riskli yapılarını bir an önce dönüştürmeleri için çağrı yapan İnan, "İstanbul'da yaşanacak bir depreme karşı yapılacak en önemli adımlardan biri bu köhnemiş yapıların artık dönüştürülmesi. Herkesin güven ve huzur içinde yaşamasını sağlamak başkanlığımız olarak bizim en büyük amacımız" açıklamasında bulundu.

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'SABAH KALKTIĞIMIZDA ŞÜKREDİYORDUK'

40-50 yıllık, yıkılmaya yüz tutmuş gecekondulardan kurtulan Tokatköy Mahallesi sakinleri bir an önce yeni evlerine yerleşebilmek için gün sayıyor. Dönüşüme ilk karar verenlerden olduğunu ifade eden hak sahibi Esat Özbay, "Kendi evim oturulacak durumda değildi. Sabah kalktığımızda şükrediyorduk. 'Bugün kalktık' diyorduk yani. Şimdi ise 'Acaba burası bizim mi olacak' diye inanamadım. Çünkü biz öyle bir evde yaşamadık. Çok şükür Allah bu günleri gösterdi bize. Her şeyiyle dört dörtlük, muazzam" dedi.

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'72 YIL DAHA YAŞASAM BU EVİ YAPAMAZDIM'

Özbay, evinin inşaatını torunlarıyla birlikte heyecanla takip ettiklerini belirterek, "Küçüğünden büyüğüne kadar hep bekliyorlar. Ben 72 yaşındayım. 72 yıl daha yaşasam ben kendi başıma bu evi yapamazdım. Öyle bir şansımız yok. Çok şükür Allah devletimizi var etsin, bakanlığımızı var etsin" dedi.

'EVLERİNİ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA VERSİNLER'

Esat Özbay'ın eşi Semahat Özbay ise 45 yıl yaşadığı eski evinden ağlayarak çıktığını ama şimdi 'İyi ki dönüşüme vermişim' dediğini aktararak şöyle konuştu:

"Torun torba gelip rahat edecek buralarda. Evlerin içini gezdik gördük, çok ferah, çok güzel, çok rahat. Mutfağı harika. Ev hanımının en çok istediği şey mutfak olur. Dolaplar olsun, malzemeler olsun her şey kaliteli, dört dörtlük. Harika evler olmuş. Allah yapanlardan da razı olsun. Evi kentsel dönüşüme seve seve, gönül rahatlığıyla versinler. Çünkü doğru düzgün evler yapılıp veriliyor. Başka bir şehirde, başka bir şeyde yaşıyormuş gibi hissettim kendimi. Hiç böyle lüks binalarda yaşamadık, görmedik. Kalktık, kendimizi gecekondularda gördük."

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'DAYANAKLI YAPTIĞINI GÖRDÜK'

Hak sahibi Burhan Cenk Bayar da "Kentsel dönüşüm projeleri, Türkiye'nin birçok yerinde depremlerde sınavını verdi. Onun için ben güveniyorum. Bizim için en önemli şey burada bu projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın himayesinde yürütülüyor olması. Çünkü Bakanlığın daha önce yaptığı projelerde ne kadar güzel yaptığını, dayanıklı yaptığını gördük, takip ettik. Bunun da en az onlar kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Bence temelinde insan hayatı olduğu için ve hem insan hayatını kurtarmak hem de yaşam kalitesini yükseltmekle alakalı bir şey oldu bu" diye konuştu. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz Murat Kurum Kentsel dönüşüm
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