Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e: "Gölgede olanın gölgesi olmaz! Silivri vesayetinden kurtul"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in deprem konutlarıyla ilgili 'halka boş senet imzalatıyorlar' sözlerini eleştirdi. Bakan Kurum, Tv100 canlı yayınında Mesut Yar’a konuk olduğu programda “Şöyle bir gölge siyaset var. Bir taraftan Ankara'yı yönettiğini sanıyor, bir taraftan gölge genel başkan olan Silivri'deki iradeyi idare etmeye çalışıyor. Gölgede duranın gölgesi olmaz. Sen önce vesayetten kurtul. Çöpünü toplayamayanlar bize ahkam kesemez" dedi.

Mustafa Fidan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlaıryla ilgili 'halka boş senet imzalatıyorlar' sözlerini eleştirdi. Bakan Kurum, Tv100 canlı yayınında Mesut Yar’a konuk olduğu programda “Şöyle bir gölge siyaset var. Bir taraftan Ankara'yı yönettiğini sanıyor, bir taraftan gölge genel başkan olan Silivri'deki iradeyi idare etmeye çalışıyor. Gölgede duranın gölgesi olmaz. Sen önce vesayetten kurtul. Çöpünü toplayamayan belediye ve genel başkanı bize bu işlerle ilgili ahkam kesemez" dedi.

Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in deprem konutları sürecine dair eleştirilerine de yanıt verdi. Bakan Kurum, Özel'e, "Sen önce Silivri'deki gölge genel başkanın vesayetinden kurtul. Çöpünü bile toplayamayan belediyelerin genel başkanı bize ahkam kesecek konumda değildir" dedi.

Bakan Kurum dan Özgür Özel e: "Gölgede olanın gölgesi olmaz! Silivri vesayetinden kurtul" 1

BAKAN KURUM: "ORTAYA KOYDUĞUMUZ BU ÇALIŞMANIN DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

6 Şubat depreminin 3. yıldönümünde tv100 ekranlarında soruları yanıtlayan Bakan Kurum, şunları söyledi;

"Biz bugün 3481 şantiyede gece gündüz tüm arkadaşlarımızla bir mücadele ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz bu çalışmanın dünyada eşi benzeri yok. Afetler sonrasında hızlı aksiyon alan, ihtiyaçları yanıtlamaya çalışan mücadelemizin dünyada benzeri yok. Batı ülkelerie baktığımızda doğal felaketlerde milletini sigorta şirketlerinin insafına bırakıyorlar, devlet bir şey yapmıyor.

"NE YAPARSANIZ YAPIN BEĞENMEYEN ZİHNİYET SÖZ KONUSU"

Hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden aynı hizmeti götürmeye gayret ettik, herkesi dinledik, tüm siyasi partileri dinledik. Muhalefette olsa hakkı teslim eden milletvekillerimiz belediye başkanlarımız olmuştur, kendilerine teşekkür ediyorum. Bir taraftan da ne yaparsanız yapın beğenmeyen zihniyette söz konusu kulağımızı kapattık.

Biz yerin üstünde gözüken kadar yerin altında iş yaptık. Altyapıları, kanalizasyonları, yağmur suları, doğal gaz hatları, yolları. 11 ilde 11 bin kilometre, Türkiye’nin çevre uzunluğu kadar altyapıdan bahsediyoruz.

Bakan Kurum dan Özgür Özel e: "Gölgede olanın gölgesi olmaz! Silivri vesayetinden kurtul" 2

"YAPILANI TAKDİR ETMEK YERİNE, BİZE TEŞEKKÜR EDEN MİLLETVEKİLLERİNİ, BELEDİYE BAŞKANLARINI AZARLADILAR"

Tüm bunları biz yaparken ana muhalefet partisi burada yapılanları görmeyi, takdir etmeyi bırakıyor. Bize teşekkür eden milletvekillerini, belediye başkanlarını azarladılar. Sonuçta bir çaba, emek var. Takdir etmek varken eleştirmek dünyanın en kolay işi.

"3 YILDIR BURAYA GELMEDİLER, 3 YILDIR BURADA BİR ÇİVİ ÇAKMADILAR"

Bir taraftan da aynaya bakacaksınız. Eleştireceksiniz elbette, doğruyu söylemek de siyasetin bir gereğidir. Ama 'ortada konut monut yok' diyerek Özgür bey bir siyaset yapıyor. 3 yıldır buraya gelmediler, 3 yıldır burada bir çivi çakmadılar. Çok sayıda belediyeniz var Ankara, İstanbul, İzmir sizde. Milyarlarca liralık bütçeleri var. Şuraya gelir insan bir çivi çakar. Bir tane konut bile yapmadılar. Gelinen süreçte milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı, ondan bekledi.

"ELİNE VERİLEN BİR SENARYOUYU DEPREM BÖLGESİNE GİDEREK OYNAMAYA ÇALIŞIYOR"

Özgür Özel'in 'halka boş senet imzalattılar' söylemi, eline verilen bir senaryouyu deprem bölgesine giderek oynamaya çalışmasıdır açıkçası. 3 yıldır buraya bir emek vermemişsinz, devlet gelmiş iki yılda 455 bin konutu bitirmiş vermiş. Bunun altında kaldı tabi. Kendi yapamadığı işleri örtmek için bunu yapıyor. 3 yıldır siz nerdeydiniz aklılnız nerdeydi. Biz çek senet işlerinden anlamayız, onlar daha iyi bilirler.

İstanbul'da İzmir'de millete hesap versinler. Ankara'da 7 yıldır Mamak'ta vatandaşın beklediği evi teslim etsinler sonra bize hesap sorsunlar.

"SEN ÖNCE SİLİVRİ VESAYETİNDEN KURTUL"

Kendisini de anlamak lazım. Şöyle bir gölge siyasert var. Bir taraftan Ankara'yı yönettiğini sanıyor, bir taraftan gölge genel başkan olan Silivri'deki iradeyi idare etmeye çalışıyor. Ve şunu diyorum, gölgede duranın gölgesi olmaz. Sen önce Silivri vesayetinden kurtul. Deprem işleri, konut işleri CHP'nin, hele hele Özgür Özel'in harcı değil. bu alanlara girmesin. yanlış yaptığı, hançerlediği genel başkanına, vesayetle ilgili işlere baksın.

"ÇÖPÜNÜ TOPLAYAMAYAN BELEDİYE VE GENEL BAŞKANI BİZE BU İŞLERLE İLGİLİ AHKAM KESEMEZ"

CHP'de şu an baktığınızdaki belediye başkanı ve milletvekillerindeki rahatsızlığı dinlesin anlasın, millete verdiği sözleri tutsun. Daha çöpünü toplayamıyorsun sen. Çöpünü toplayamayan belediye ve genel başkanı bize bu işlerle ilgili ahkam kesemez.

Ekrem İmamoğlu Özgür Özel Murat Kurum CHP deprem konutları
