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Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 20 indirim yapıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2020 23:16 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 20 indirim yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak" ifadelerini kullandı.


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