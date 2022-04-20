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Bakan Kurum duyurdu: İndirim kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı

20.04.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin başlattığı ve dün sona eren yüzde 2'lik indirim kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Kurum duyurdu: İndirim kampanyasından 26 bin 306 kişi yararlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ev ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı yüzde 22 oranındaki indirim dün itibarıyla sona erdi. Kampanya kapsamında 26 bin 306 kişi indirimden faydalandı. Toplam ödeme tutarı üzerinden yüzde 22 oranında indirim yapan kampanyaya yoğun ilgi gösterildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca, konut ve iş yeri sahiplerimiz için 22 Mart – 19 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlediğimiz ve yüzde 22 oranında indirim sağlayan kampanyamızdan 26 bin 306 konut ve iş yeri sahibi yararlandı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
TOKİ
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