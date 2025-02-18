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Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası 'Yarın başlatıyoruz' Peşinatsız...

18.02.2025 12:01
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Ev almak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını araştırırken sosyal konut projeleriyle ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı. Kurum, yeni sosyal konut kampanyası ile ilgili gelişmeyi duyurdu. Buna göre Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya geliyor. Kurum "Emlak Konut projelerinde peşinatsız yatırım imkanı sunuyoruz" dedi.

Ev almak isteyenler konut kredileri ile ilgili gelişmeleri takip ederken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre yeni sosyal konut kampanyası ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut’un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıkladı. Kurum "Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesi bugün baktığınızda dünyanın en büyük şantiye alanı haline geldi. Tüm sektör temsilcilerimize, oradan çalışan işçi, emekçi, mimar, mühendis kardeşlerimize, depremzede vatandaşlarımız adına, milletimizin adına teşekkür ediyorum. 11 ilimizde 4333 köyümüzde 174 tane ayrı alan, 3481 şantiye dile kolay... Bu şantiyelerde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Toplamda 201 bin ev ve iş yerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. 453 bin konut ve iş yeri sayısına da ulaşacak. Tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. Hiçbir devlet böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştiremezdi.

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Biz bugüne kadar milletimizin en hassas konusu alan asrın felaketini ve deprem bölgesini asla ve asla siyasi konu yapmadık. Çalışmalarımızı kimseye siyasi malzeme yaptırmayacağız. Orada bir acı, hüzün var. 6 Şubat sabahı devletimiz milletiyle tek yürek olmuş, mücadele etmiştir. 2025 yılı sonuna geldiğimizde de deprem illerinde huzurun, güvenliğin, mutluluğun olduğu şehirlerimizi inşa etmiş, milletimizin mutluluğuna ortak olmuş olacağız. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Kentsel dönüşümü milli güvenlik mücadelesi olarak görüyoruz.

1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal knutun inşası da hızla sürmekte.

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YENİ SOSYAL KONUT KAMPANYALARI! YIL SONUNDA BAŞLAYACAĞIZ"

Yeni sosyal konut kampanyaları yapacağımızı ilan etmiştik. Yıl sonunda bu projemizi başlayacağız. İhtiyaç duyulan araziler için talimat gönderdik. Çalışmalar biter bitmez dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak proje için adımları atacağız.

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"UYGUN VADE ORANLARIYLA YENİ KONUT KAMPANYASI"

Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut ile başlatıyoruz. Müjdeyi vermiş olalım. Nasıl dar gelirli vatandaşlara uygun konut imkanı sunuyorsak diğer gelir grubundaki vatandaşlara uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat gerek peşinatsız olarak sunuyoruz.

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Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut duyuracak.

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Arsa maliyetini düşürecek adımlarla ilgili istişareleri de yaptık"

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi Murat Kurum
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kıytırık inşaatlarınız sizin olsun.
insanları umutlandırmayın. sonra imar affına dönmesin
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