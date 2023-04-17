Bakan Kurum: "Finansımızın kalbi İstanbul'da atacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye Varlık Fonu sahipliğindeki İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltecek İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) Bankalar Etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Bakan Kurum, ülkemizi küresel bir ekonomi üssü yapacak, Türkiye ekonomisi için yeni bir çağ başlatacak İstanbul Finans Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmenin heyecanı, mutluluğu, gururu içerisinde olduklarını ifade etti.

“Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı’mızdan aldığımız ilhamla; tam 550 yıl sonra yine dünya ticaretinin merkezi olacak bu büyük eseri insanlığa sunmanın, İstanbul’a sunmanın haklı mutluluğunu gururunu yaşıyoruz”

Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi projesini tasarlarken Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı’ndan ilham aldıklarını belirterek, “Ecdadımız, atalarımız ipek ve baharat yollarının tam kalbinde, dünya ticaretinin merkezi olan Kapalıçarşı’yı kurdular. Biz de onların torunları olarak; Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı’mızdan aldığımız ilhamla; tam 550 yıl sonra yine dünya ticaretinin merkezi olacak bu büyük eseri insanlığa sunmanın, İstanbul’a sunmanın haklı mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Ben, bu güzide eserle, İstanbul’u Finansın Merkezi yapan, ekonomide Türkiye Yüzyılı’nı başlatan, tarihin akışını bir kez daha değiştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Yatırım değeri 65 milyar lirayı bulan İstanbul Finans Merkezimiz; İstanbul’umuzu, ülkemizi dünya ile yarışır hale getirecek. Londra ve NewYork gibi finans merkezleri ile rekabet edebilir bir konuma taşıyacak”

Bakan Murat Kurum, Emlak Konut Genel Müdürlüğü GYO, İller Bankası ve Türkiye Varlık Fonu eliyle yapılan 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanına sahip İstanbul Finans Merkezi’nin, ülkemizi dünya ile yarışır hale getireceğini ifade edeceğini belirterek şöyle devam etti:

“Yatırım değeri 65 milyar lirayı bulan İstanbul Finans Merkezimiz; İstanbul’umuzu, ülkemizi dünya ile yarışır hale getirecek. Londra ve NewYork gibi finans merkezleri ile rekabet edebilir bir konuma taşıyacak. İçerisinde; ofis alanlarıyla, kongre merkezi, ki Anadolu yakasında Sayın Cumhurbaşkanım; 2 bin 100 kişilik talimatlarınızla kongre salonu yapalım demiştiniz, Anadolu yakasına 2 bin 100 kişilik kongre merkezimizi kazandırıyoruz. Burada her türlü finans toplantılarının yapılacağı, her türlü seminerlerin, eğitimlerin verileceği bir finans merkezine İstanbul’umuz kavuşmuş olacak. Yine buraya gelen çalışan 100 bin kişiye doğrudan hizmet veren finans sektöründe otoparklarımızla ki bölgedeki trafik sorununu da çözecek ki bu projeyi tasarlarken Ümraniye, Kadıköy hattından bağlantı planladık ve orada da hemen Finans merkezinin altında metro hattının inşası yürüyor. Altında 26 bin 500 araç kapasiteli bir otoparkımız var.” dedi.

“Mimar Sinan'ın birçok formunu burada inşa sürecinde kullandık. Yükselen Türkiye, köklü Türkiye etabı ile Türk İslam medeniyetinin bilim ve sanat gücü ile birleştirdik”

İstanbul Finans Merkezinin, çalışanlarının ve bölgenin ihtiyaçlarını giderecek camisi, itfaiye binası, okul ve yeşil alanlarıyla her türlü sosyal donatıyı içinde barındırdığını kaydeden Bakan Kurum, “Finansın merkezinin tasarımında mimarlık ve mühendislik tarihimizin ve özellikle de Mimar Sinan'ın birçok formunu burada inşa sürecinde kullandık. Bir yanında Selçuklu desenleri, diğer yanında Osmanlı mimari çizgileri bulunan ve bu iki etabın arasında da yükselen Türkiye, köklü Türkiye etabı ile Türk İslam medeniyetinin yine bilim, sanat ve gücü ile birleştirilen özgün niteliğini tüm dünyaya, ülkemize sunmanın gayreti içerisinde olduk.” dedi.

“Tarihimizin, geleneklerimizin tüm desenleriyle bezenmiş bu mekânda İstanbul Finans Merkezi’nde inşallah finansımızın da kalbi atacaktır”

Eserin tasarımında bir yüzünün kapalı çarşıya, Topkapı Sarayı'na, tarihi yarımadaya, diğer yüzünün ise Ulu Cami’ye, kadim Anadolu'ya, doğuya baktığını kaydeden Bakan Kurum, “Ekonominin, finansın, ticaretin kalbi, her detayı ince ince hesaplanmış ve bu detaylar üzerinde dokunuşlar yapılmış. Özel tasarımcılarımızla çalışılmış ve tarihimizin, geleneklerimizin tüm desenleriyle bezenmiş bu mekânda İstanbul Finans Merkezi’nde inşallah finansımızın da kalbi atacaktır.” ifadelerine yer verdi.

“Biz değil eserlerimiz konuşuyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Mayıs sabahı da kaldığımız yerden eserlerimizi yapmaya, eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz”

Daha nice dev eserleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkeye, kadim İstanbul'a kazandıracaklarını vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“14 Mayıs'ta aziz milletimizle eser siyaseti diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhur İttifakı’mızı yeniden rekor oylarla destekleyecek ve 15 Mayıs sabahına uyanacağız. Bizi 15 Mayıs sabahı bekleyen depremzede kardeşlerimiz, afetzede kardeşlerimiz, mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz var. Ve işte dün 77. gününde 100 bin konutun temelini atan Türkiye, bugün finansın merkezi için, İstanbul'u finans merkezi yapmak için açılışını yapan, öğleden sonra yine Fikirtepe'de milyonlarca kardeşimizi ilgilendiren ve doğrudan 60 bin kardeşimize hak sahipliği sürecini yürüttüğümüz, onları güvenli konutlarına eriştireceğimiz töreni yapıyoruz. Hiçbir zaman sözümüzü yükseltmiyoruz. Hep eserlerimiz sözümüzün önünde duruyor. Biz değil eserlerimiz konuşuyor. İnşallah bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Mayıs sabahı da kaldığımız yerden eserlerimizi yapmaya, eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz.”

“İstanbul'umuz finansın merkezi oluyor. Ekonomide Türkiye Yüzyılı başlıyor”

Konuşmasının son bölümünde İstanbul’un finansın merkezi olduğunu ve ekonomide Türkiye Yüzyılı’nın başladığını ifade eden Bakan Kurum, “Tabi bu medeniyet birikimimizi aynı zamanda geleceğe taşıyarak, finansal anlamda da ülkemizin refahını arttıracak olan eşsiz yatırımı Türkiye'ye, dünyaya kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yine bu eserimizin kazandırılmasında büyük emekleri olan bakanlarımız Sayın Berat Albayrak'a, Sayın Lütfü Elvan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebahati'ye, Emlak Konut Genel Müdürlüğü’müze, İller Bankamıza, Türkiye Varlık Fonu’muza, Merkez Bankamıza, yine Vakıf ve Ziraat bankalarımıza, kamu bankalarımıza, BDDK’mıza, SPK’mıza, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İstanbul'umuz finansın merkezi oluyor. Ekonomide Türkiye Yüzyılı başlıyor diyorum.” diyerek sözlerini bitirdi.

